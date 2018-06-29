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Около 350 тысяч человек посетили фан-зону ЧМ-2018 в Самаре с начала турнира
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Около 350 тысяч человек посетили фан-зону ЧМ-2018 в Самаре с начала турнира 

ТАСС 29 июня 2018
Фото: ТАСС
САМАРА, 29 июня. /ТАСС/. Около 350 тысяч человек посетили площадку Фестиваля болельщиков в Самаре с начала чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационной политики Самарской области.
"Посетителями площадки Фестиваля болельщиков в Самаре, начиная с 14 июня, стали около 350 тысяч человек", — говорится в заявлении.
Фан-зона в городе расположена на площади Куйбышева в центре города и рассчитана на 20 тысяч зрителей. Она будет работать до 15 июля.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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