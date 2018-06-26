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Численность населения Кубы начала заметно сокращаться
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Численность населения Кубы начала заметно сокращаться 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Гавана, 25 июня /Синьхуа/ — В 2017 году численность населения Кубы составила примерно 11,22 млн человек, что на 18 тыс. человек меньше по сравнению с предыдущим годом, таким образом, за последние годы впервые отмечено заметное сокращение населения этого островного государства Карибского бассейна. Об этом говорится в докладе, обнародованном Национальным бюро статистики и информации Кубы.
В докладе отмечается, что в период с 1990 года по 2003 год на Кубе наблюдался устойчивый рост численности населения, а с 2004 года в стране отмечался «нулевой рост». В 2017 году население Кубы уменьшилось на 0,16 проц. по сравнению с предыдущим годом. Заметное сокращение объясняется значительным ростом числа умерших и переехавших за границу.
Согласно данным, число кубинских граждан в возрасте более 60 лет составляет 2,25 млн человек, или примерно 20 проц. от общего населения страны. В будущем процесс старения населения только ускорится.
По статистике Отдела народонаселения ООН, Куба и Барбадос в будущем станут странами с самой высокой долей пожилых людей в Латинской Америке и Карибском бассейне. —0—
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