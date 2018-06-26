Больше половины жителей Литвы недовольны уровнем жизни, показал опрос

Литве 62 процента жителей считают, что жизнь в стране ухудшается, 36 процентов довольны, у остальных нет определённого мнения по данному вопросу. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого компанией «Балтийос тиримай» по заказу информационного агентства ELTA.

Социологи констатируют нарастание левых настроений и фиксируют, что в стране становится всё меньше жителей, которых удовлетворяет уровень жизни. Причём процесс прошёл по нарастающей. Число недовольных выросло сразу на 4 процента всего лишь за месяц.

Больше всех недовольны экономическим положением в Литве женщины, граждане старше 50 лет, сельские жители, местные поляки и местные русские, пенсионеры.