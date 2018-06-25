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Россияне не согласились с Даной Борисовой по поводу метро
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Россияне не согласились с Даной Борисовой по поводу метро 

Рамблер 25 июня 2018
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (73 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что метрополитен — это удобно, так как на нем можно добраться в нужное место без пробок.
Респондентам задали такой вопрос: «Вы считаете метро удобным видом транспорта?». 19 процентов опрошенных ответили «нет», заявив, что подземка перегружена, поэтому находиться там «некомфортно».
Восемь процентов респондентов не смогли ответить на вопрос, так как не пользуются метро.
Всего в опросе приняли участие 3356 человек.
Ранее телеведущая Дана Борисова записала видео с жалобой на утомившую ее поездку в метро. Ролик опубликовало агентство «Ура.ру». Борисова рассказала, что «устала нечеловечески». Она выразила надежду, что «приобретет себе машинку».
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