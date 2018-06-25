Россияне не согласились с Даной Борисовой по поводу метро

Большинство россиян (73 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что метрополитен — это удобно, так как на нем можно добраться в нужное место без пробок.

Респондентам задали такой вопрос: «Вы считаете метро удобным видом транспорта?». 19 процентов опрошенных ответили «нет», заявив, что подземка перегружена, поэтому находиться там «некомфортно».

Восемь процентов респондентов не смогли ответить на вопрос, так как не пользуются метро.

Всего в опросе приняли участие 3356 человек.