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Россияне оценили отношения РФ и Белоруссии
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Россияне оценили отношения РФ и Белоруссии 

Рамблер 25 июня 2018
Фото: РИА Новости
Более половины россиян (52 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что Белоруссия — «скорее, обуза» для РФ, так как Минск получает «гораздо больше, чем дает взамен».
Респондентам задали такой вопрос: «Белоруссия — полезный партнер или обуза для России?». По мнению 39 процентов опрошенных, сотрудничество с Минском полезно и в нем есть много плюсов.
Еще девять процентов респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 9125 человек.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии придется «идти в состав какого-то государства», если она не выполнит поставленные экономические задачи.
До этого Лукашенко говорил, что в случае проблем россияне первыми «протянут руку помощи» Минску, так как «до сих пор боятся потерять Белоруссию».
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