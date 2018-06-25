Россияне оценили отношения РФ и Белоруссии

Более половины россиян (52 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что Белоруссия — «скорее, обуза» для РФ , так как Минск получает «гораздо больше, чем дает взамен».

Респондентам задали такой вопрос: «Белоруссия — полезный партнер или обуза для России?». По мнению 39 процентов опрошенных, сотрудничество с Минском полезно и в нем есть много плюсов.

Еще девять процентов респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 9125 человек.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии придется «идти в состав какого-то государства», если она не выполнит поставленные экономические задачи.

До этого Лукашенко говорил, что в случае проблем россияне первыми «протянут руку помощи» Минску, так как «до сих пор боятся потерять Белоруссию».