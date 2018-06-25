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Россияне не считают Европу эталоном развития
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Россияне не считают Европу эталоном развития 

Рамблер 25 июня 2018
Фото: Reuters
Почти половина респондентов, опрошенных аналитической службой Рамблера, заявили, что не считают Европу эталоном развития.
49% респондентов выразили свое несогласие с утверждением, что быть развитым и быть европейцем — одно и то же.
Еще 36% заявили, что вообще не считают европейцев развитыми людьми.
15% опрошенных согласились с утверждением о развитости европейцев, отметив, что Европа исторически опережала в развитии другие регионы.
Писательница Людмила Улицкая в программе «Гордон» на 112.ua заявила, что Россия отстает от Европы «лет на 150 лет, а может больше». По ее словам, эта «разница догоняния» ощущается, когда люди путешествуют по разным странам.
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