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Исследование: 23% ипотечных заемщиков в РФ сожалеют о том, что взяли кредит
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Исследование: 23% ипотечных заемщиков в РФ сожалеют о том, что взяли кредит 

ТАСС 10 часов назад
Фото: Новый Калининград.Ru
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Около 23% ипотечных заемщиков испытывают сожаление о том, что взяли жилищный кредит. Соответствующие данные были получены в результате исследования агентства Domofond.ru на основе опроса 7 тыс. россиян, когда-либо бравших ипотеку.
"Жалеют о том, что пришлось взять ипотечный кредит, всего 22,8% опрошенных. Однако причины разные. 11,7% недовольных заявили, что жилье, ради которого была оформлена ипотека, уже не нравится. В основном же люди испытывают дискомфорт от необходимости в чем-то себе отказывать (так сказали 65,3%)", — говорится в исследовании.
Однако те 77,2% заемщиков, которые не жалеют о том, что взяли ипотеку, в качестве объяснения своих чувств указывали, что собственное жилье стоит взятых финансовых обязательств, отмечается в сообщении.
При этом почти половина опрошенных заемщиков (46,3%) недовольны условиями программ субсидирования и государственной поддержки, показал опрос. Всего 4,2% опрошенных отметили, что взяли кредит с господдержкой, 3,4% — что стали участниками программы поддержки молодых семей, а 21,9% использовали материнский капитал.
Большинство опрошенных (71,6%) в качестве главного ипотечного риска назвали вероятность не справиться с ежемесячными выплатами. Не учесть условий кредитного договора, написанных мелким шрифтом, или одностороннего изменения банком условий договора боятся 7,4% и 6% респондентов. При этом 9,3% опрошенных не видят в ипотеке никаких опасностей.
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