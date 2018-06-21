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Россияне отметили снижение доходов
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Россияне отметили снижение доходов 

Рамблер 21 июня 2018
Фото: ТАСС
Респонденты, принявшие участие в опросе аналитической службы Рамблера, оценили изменение уровня своих доходов.
Большинство опрошенных (76%) отметили, что их доходы снизились. 21% респондентов сочли, что их доходы остались на прежнем уровне.
Только 3% опрошенных отметили, что их доходы увеличились.
Всего в опросе приняли участие 2405 человек.
Ранее в четверг «Ведомости» сообщили, что в мае 2018 года рост реальных доходов россиян замедлился почти до нуля. В конце весны реальные доходы граждан страны выросли на 0,3 процента, упав по сравнению с апрельскими результатами на 9,3 процента.
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