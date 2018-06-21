Россияне отметили снижение доходов

Респонденты, принявшие участие в опросе аналитической службы Рамблера, оценили изменение уровня своих доходов.

Большинство опрошенных (76%) отметили, что их доходы снизились. 21% респондентов сочли, что их доходы остались на прежнем уровне.

Только 3% опрошенных отметили, что их доходы увеличились.

Всего в опросе приняли участие 2405 человек.