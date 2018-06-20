Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос

В период с января по май 2018 года товарооборот между Азербайджаном Россией составил $919,285 миллиона, что превышает данные за аналогичный период прошлого года на 23,5 процента. При этом РФ занимает только третье место среди торговых партнёров республики.

С января по март Азербайджан экспортировал в Россию продукции на более чем $250 миллионов, или на 23,9 процента больше, чем в 2017 году.

Импорт из российской продукции составил $669,142 миллиона, превысив тем самым прошлые значения на 23,3 процента.

При этом лидерами среди торговых партнёров Азербайджана остаются Италия Турция . РФ же занимает третье место.

Однако российская сторона занимает ведущую позицию среди стран, из которых республика импортирует продукцию. Доля РФ составила 17,36 процента всех ввозимых в Азербайджан товаров.

Общий объём товарооборота между Азербайджаном и Россией за прошлый год составил более двух миллиардов долларов, передаёт Государственный таможенный комитет республики.