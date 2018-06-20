Как россияне поступают с храпящими соседями по купе

Выяснилось, как пассажиры поездов поступают с храпящими соседями

Более 60% пассажиров не будут беспокоить храпящих соседей, они попытаются не обращать на них внимание или воспользуются берушами, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий провел опрос, чтобы выяснить насколько пассажиры поездов терпимы друг к другу. Например, как они поступят, если сосед по купе/плацкарту громко храпит и мешает спать.

Данные масштабного опроса, в котором приняло участие почти 10 тысяч человек, показали, что треть опрошенных (32%) попытается не обращать внимания на мешающего спать соседа или соседку.