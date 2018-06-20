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Как россияне поступают с храпящими соседями по купе
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Выяснилось, как пассажиры поездов поступают с храпящими соседями 

РИА Новости 20 июня 2018
Фото: РИА Новости
Более 60% пассажиров не будут беспокоить храпящих соседей, они попытаются не обращать на них внимание или воспользуются берушами, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий провел опрос, чтобы выяснить насколько пассажиры поездов терпимы друг к другу. Например, как они поступят, если сосед по купе/плацкарту громко храпит и мешает спать.
Данные масштабного опроса, в котором приняло участие почти 10 тысяч человек, показали, что треть опрошенных (32%) попытается не обращать внимания на мешающего спать соседа или соседку.
Почти столько же опрошенных (29%) выбрали вариант "воспользуюсь берушами". 26% признались, что наберутся смелости и попросят такого пассажира не храпеть. 13% предпочитают, чтобы в ситуацию вмешалась проводница и помогла найти им другое место в купе/плацкарте с более тихими соседями.
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