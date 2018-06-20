Россиян напугал искусственный интеллект

Более половины россиян (53 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, назвали искусственный интеллект угрозой и призвали «не создавать слишком развитых роботов».

Респондентам задали такой вопрос: «Вы считаете искусственный интеллект угрозой для человечества?». Сорок процентов опрошенных ответили «нет», пояснив, что люди могут сделать так, чтобы «роботы приносили только пользу».

Восемь процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 829 человек.