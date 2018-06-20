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Россиян напугал искусственный интеллект
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Россиян напугал искусственный интеллект 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более половины россиян (53 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, назвали искусственный интеллект угрозой и призвали «не создавать слишком развитых роботов».
Респондентам задали такой вопрос: «Вы считаете искусственный интеллект угрозой для человечества?». Сорок процентов опрошенных ответили «нет», пояснив, что люди могут сделать так, чтобы «роботы приносили только пользу».
Восемь процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 829 человек.
Об опасности искусственного интеллекта ранее говорил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. По его мнению, ученые в погоне за технологиями забывают об исходящих от роботов угрозах. По версии Маска, роботы могут начать войну, распространяя фейковые новости и взламывая электронную почту.
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