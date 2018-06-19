Россияне хотят видеть Путина президентом и после 2024 года

Половина россиян хочет видеть Путина президентом и после 2024 года

51% опрошенных хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента и после 2024 г., число тех, кто этого не хочет, — 27%, говорится в данных опроса «Левада-центра». В августе 2017 г. 67% россиян говорили о том, что хотели бы видеть Путина президентом по истечении срока его полномочий в 2018 г. В октябре 2012 г., через полгода после президентских выборов — 2012, о Путине на следующем президентском сроке говорили лишь 34%.

Число тех, кто хочет полномасштабных перемен в стране, за год выросло с 42 до 57%. Среди необходимых перемен россияне назвали те, которые касаются их уровня жизни. При этом 30% россиян считают, что изменения в составе правительства не приведут к решению существующих проблем, на их решение надеется лишь 24%.

«Заканчивается эффект крымской мобилизации, хотя это притормозилось президентской кампанией и новой накачкой поддержки», — говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков. Однако конфронтация с Западом и санкции позволяют поддерживать безальтернативный курс президента, продолжает социолог: «Никаких фигур преемников нет, люди относятся к этому прагматично. При боязни перемен на политиков смотрят с настороженностью, а поскольку Путина воспринимают как консерватора, то считается, что именно он обеспечит статус-кво. С этим связано, например, что президент не высказался про пенсионную реформу, люди ждут, что он еще скажет свое слово». Под необходимостью перемен россияне имеют в виду увеличение расходов на социальную политику и усиление патернализма, а не инфраструктурные изменения, добавляет социолог.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», способно ли общественное мнение изменить позицию Путина о необходимости ухода с поста президента после второго президентского срока, не ответил.

Россияне в 2017 г. говорили про ситуативное голосование на выборах в 2018 г., нынешний опрос про 2024 г., поэтому 51% — это высокий результат, говорит политолог Глеб Кузнецов: «Но есть проблема, что в рамках политической системы не видят других людей, которые бы играли с Путиным в одной лиге. Но до 2024 г. еще шесть лет, политические лидеры растут. Путин недавно говорил о губернаторах, среди которых может появиться преемник». По его мнению, в центре внимания внутренняя повестка: «Внешняя повестка превратилась в медиасериал, она не влияет на жизнь».

«В 2016 и 2017 гг. граждане выражали позицию по поводу того, должен ли Путин баллотироваться на выборах 2018 г. По мере того как выборы становились ближе, запрос на переизбрание Путина рос, фиксируя безальтернативность его кандидатуры», — говорит политолог Дмитрий Бадовский. По его словам, когда впереди еще шесть лет работы Путина, вопрос о 2024 г. не находится в центре массового сознания: «Сам Путин неоднократно делал оговорки и о том, что нынешний срок только начался, и о том, что он не намерен нарушать конституционные нормы о возможности работать на посту главы государства более двух сроков подряд». То, что более половины респондентов хотели бы видеть президента и на новом сроке, отражает персональную поддержку Путина и традиционно связываемый с ним запрос на устойчивость власти». Ответы на вопрос о правительстве показывают, что для общественного мнения оно не является ключевым фактором изменений, основное значение придается политической воле президента, говорит эксперт.