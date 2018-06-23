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Турчак запретил единороссам критиковать пенсионную реформу
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Турчак запретил единороссам критиковать пенсионную реформу 

Newsru.com 23 июня 2018
Фото: Newsru.com
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал недопустимыми противоречия среди членов партии по вопросу повышения пенсионного возраста — инициативе, которая, как опасаются власти, может привести к масштабным протестам по всей стране. Об этом Турчак заявил на закрытом заседании думской фракции партии, посвященной пенсионной реформе, рассказали
два депутата-единоросса,
Секретарь объявил присутствующим, что премьер-министр Дмитрий Медведев напрямую обратился к партии с призывом поддержать инициативу правительства в Госдуме. «Безусловно, мы с вами просто обязаны подставить плечо нашему руководителю, и это задача всех наших коллег-однопартийцев, а не только для депутатов Государственной думы и для членов Совета Федерации», — сказал Турчак.
Он подчеркнул, что «противоречивость мнений» в рядах партии недопустима. «К сожалению, подобные одиночные заявления о несогласии с реформой и наших коллег в регионах, и некоторых наших коллег-депутатов Государственной думы уже звучали. Хочу еще раз сказать, что это недопустимо. И, безусловно, партия будет внимательно за этим следить, и все могут быть уверены, что по каждому такому заявлению будут сделаны соответствующие выводы», — пригрозил секретарь.
О решении правительства провести пенсионную реформу премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в день старта чемпионата мира по футболу, 14 июня. Законопроект предполагает поэтапно, в течение 15 лет, повысить пенсионный возраст россиян — на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.
На этом фоне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал
снижение рейтинга доверия
россиян властям. Согласно данным проведенного опроса, в середине июня работу премьер-министра Дмитрия Медведева одобрили 44,7% (предыдущий показатель — 41,7%), правительства России — 38,5% (47,1% неделей раньше). Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина по среднему значению за неделю снизился до 72,1% (на предыдущей неделе его поддерживали 77,1%).
Политик
Алексей Навальный
уже объявил, что организует всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. «Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым, — самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом „назревшей реформы“. Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем», — подчеркнул оппозиционер.
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ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина и Медведева снизился из-за пенсионной реформы и цен на бензин ВВС: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию. Песков отрицает Глава Минтруда утверждает, что пенсионные возрасты уравниваются для мужчин и женщин почти во всех странах
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