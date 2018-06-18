Ещё
Алтайский край находится в «хвосте» рейтинга регионов по уровню жизни семей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алтайский край находится в «хвосте» рейтинга регионов по уровню жизни семей 

АиФ — Алтай 18 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
В рейтинге благосостояния семей Алтайский край улучшил свои позиции, поднявшись с 80 места на 78-е. Но несмотря на это он находится среди отстающих.
Исследование провели эксперты РИА Рейтинг. За основу брались денежные средства, которые остаются в семье после минимальных расходов. В свою очередь, затраты соответствуют региональному прожиточному минимуму.
Таким образом, свободный денежный остаток в российской семье с двумя детьми, где родители получают среднюю по стране зарплату, составляет 36,6 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом он значительно вырос в 82 российских регионах.
Свободный остаток для алтайской семьи с двумя детьми составляет 7 217 руб., с одним ребенком — 16 553 руб. Хуже ситуация обстоит только в Псковской, Ивановской областях, Республике Ингушетия и Дагестан, Чеченской Республике.
Между тем, согласно исследованию, регионов с бедными семьями, где остаток ниже 10 тысяч рублей, в 2017 году стало меньше.
АиФ — Алтай: последние новости
Самолет с 91 пассажиром на борту совершил аварийную посадку в Барнауле ВТБ Страхование запускает новый продукт «Управляй клещом» На ул. А. Петрова запретили ночную стоянку автотранспорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала, как Запад обманул Россию17
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Уникальное астрономическое явление: такого не было 200 лет7
«Порошенко примеряет на себя судьбу Януковича»
Стало известно, когда остановится работа Интернета7
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение