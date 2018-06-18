Алтайский край находится в «хвосте» рейтинга регионов по уровню жизни семей

В рейтинге благосостояния семей Алтайский край улучшил свои позиции, поднявшись с 80 места на 78-е. Но несмотря на это он находится среди отстающих.

Исследование провели эксперты РИА Рейтинг. За основу брались денежные средства, которые остаются в семье после минимальных расходов. В свою очередь, затраты соответствуют региональному прожиточному минимуму.

Таким образом, свободный денежный остаток в российской семье с двумя детьми, где родители получают среднюю по стране зарплату, составляет 36,6 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом он значительно вырос в 82 российских регионах.

Дагестан, Чеченской Республике. Свободный остаток для алтайской семьи с двумя детьми составляет 7 217 руб., с одним ребенком — 16 553 руб. Хуже ситуация обстоит только в Псковской, Ивановской областях, Республике Ингушетия

Между тем, согласно исследованию, регионов с бедными семьями, где остаток ниже 10 тысяч рублей, в 2017 году стало меньше.