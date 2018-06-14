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Почти половина безработных в России — люди в возрасте от 20 до 30 лет
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Почти половина безработных в России — люди в возрасте от 20 до 30 лет 

BFM.RU 14 июня 2018
Фото: Клопс.Ru
Каждый второй безработный в России — это молодой человек в возрасте от 20 до 30 лет. Такие данные привела вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве РФ в четверг, передает «Интерфакс».
«Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста», — сказала Голикова.
Она также отметила, что статистика в России не содержит данных «о заболеваемости и смертности в возрасте 50 лет — 60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин». «Таких статистических данных нет», — сказала вице-премьер.
Тем не менее она отметила, что по итогам 2017 года в круглосуточные стационары госпитализировали 10,4 млн человек старше трудоспособного возраста — женщин после 55 лет и мужчин после 60. Из них в стационарах умерли 393,8 тысячи человек, это 3,7%, сообщила вице-премьер.
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