Почти половина безработных в России — люди в возрасте от 20 до 30 лет

«Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста», — сказала Голикова.

Она также отметила, что статистика в России не содержит данных «о заболеваемости и смертности в возрасте 50 лет — 60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин». «Таких статистических данных нет», — сказала вице-премьер.

Тем не менее она отметила, что по итогам 2017 года в круглосуточные стационары госпитализировали 10,4 млн человек старше трудоспособного возраста — женщин после 55 лет и мужчин после 60. Из них в стационарах умерли 393,8 тысячи человек, это 3,7%, сообщила вице-премьер.