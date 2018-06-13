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В Мексике отмечено рекордное число туристов
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В Мексике отмечено рекордное число туристов 

Национальный Туристический Союз 6 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
По информации Федерального агенства по туризму, в первом квартале 2018 года Мексику посетило рекордное число иностранных туристов. Более 10,5 миллионов человек приехали в страну в первые три месяца, что на 12,6 процентов больше, чем за аналогичный период минувшего года, когда в Мексику въехали 9,5 миллионов человек.
Суммы, потраченные туристами за время пребывания на территории страны, также возросли: если в 2017 году было потрачено 5,8 миллиардов долларов, то в 2018 сумма составляла уже 6,2 миллиарда долларов. В то же время сократились государственные затраты в туристическом секторе: с 558 до миллионов долларов до 533 миллионов.
Особенно высокие показатели оказались у марта текущего года — на 15 процентов больше посетителей и на 14 процентов больше расходов, чем в марте 2017 года. По данным местных туристических организаций, Мексика стала шестой по посещаемости страной в мире, несмотря на рост преступности.
Туристический поток в Мексике ежегодно увеличивается примерно на 12 процентов, что опережает средние мировые показатели роста, которые составляют 7 процентов в год. За прошедший год в Мексике побывали 39 миллионов иностранных путешественников, но учитывая рекордные показатели первого квартала, в этом году будет отмечено увеличение, и число туристов скорее всего перевалит отметку в 40 миллионов, а к 2021 и вовсе может достигнуть 50 миллионов, переместив Мексику на пятое место по посещаемости в мире.
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