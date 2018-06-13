Опубликован рейтинг регионов по благосостоянию семей с двумя детьми. Дагестан на 83-м месте

Дагестан на 83-м местеВ рейтинге регионов по благосостоянию семей Дагестан занял 83-е место.

Такие данные привёл « РИА рейтинг», исходя из данных 2017 года.

По данным исследования, у среднестатистической дагестанской семьи с двумя детьми свободный денежный остаток после минимальных покупок остаётся в размере пяти тысяч рублей.

В 2016 году цифра составляла почти три тысячи рублей.

Согласно рейтингу, лидеры в списке благополучных семей заняли Яло-Ненецкий (111,7 тыс.) и чукотский автономные (100,8 тыс.) округа. Тройку замыкает столица России (83 тыс.).

Средняя цифра денежного остатка семьи с двумя детьми составляет 36 тысяч рублей.

Фото: РИА Новости