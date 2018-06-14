Россияне высказались о повышении пенсионного возраста

Более 90% россиян выступают против повышения пенсионного возраста в РФ

Большинство россиян не поддерживают планы правительства по повышению пенсионного возраста в РФ , реформу одобряют только 8% граждан, следует из исследования холдинга «Ромир», передает РИА Новости

Правительство может в четверг внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста, сообщил источник в парламенте.

Согласно опросу «Ромира», подавляющее большинство россиян (92%) не одобряют инициативу правительства об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Наибольшее понимание идеи правительства проявила только молодежь 18-24 лет, где уровень поддержки доходит до 12%. В остальных возрастных группах уровень неприятия достигает 92-93%.