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Путин поставил задачу снизить ставку ипотеки до 7 процентов
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Путин поставил задачу снизить ставку ипотеки до 7 процентов 

Российская Газета 7 июня 2018
Он напомнил, что в своем послании Федеральному собранию говорил о том, что необходимо ориентироваться на ставку по ипотечному кредитованию в восемь процентов, но стремиться при этом нужно к семи процентам.
По словам первого вице-премьера Антона Силуанова, в настоящее время средняя ипотечная ставка в стране равна 9,73 процента. И сейчас принимается программа, которая позволит снизить процент по ипотеке для отдельных, нуждающихся категорий россиян, в том числе семей с детьми.
"РГ" ведет онлайн-трансляцию.
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