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Путин считает, что объявление амнистии прерогатива не президента, а парламента
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Путин считает, что объявление амнистии прерогатива не президента, а парламента
ТАСС
1 час назад
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Путин считает, что объявление амнистии прерогатива не президента, а парламента, и выступает против того, чтобы привязывать ее к президентским выборам.
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