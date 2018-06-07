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Путин считает, что объявление амнистии прерогатива не президента, а парламента
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Путин считает, что объявление амнистии прерогатива не президента, а парламента 

ТАСС 1 час назад
Путин считает, что объявление амнистии прерогатива не президента, а парламента, и выступает против того, чтобы привязывать ее к президентским выборам.
ТАСС: последние новости
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