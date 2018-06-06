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Четверть россиян не считает нужным возвращать кредиты
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Четверть россиян не считает нужным возвращать кредиты
Мир24
6 июня 2018
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Мир24
Примерно 25% россиян считают, что банковские кредиты можно не возвращать, сообщается на сайте Национального агентства финансовых исследований.
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