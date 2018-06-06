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Четверть россиян считают допустимым невозврат кредита
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Четверть россиян считают допустимым невозврат кредита 

Российская Газета 6 июня 2018
Фото: Российская Газета
Такую позицию россияне оправдывают тем, что банк скрывает реальную стоимость кредита или в одностороннем порядке увеличивает размер процентной ставки. «Процент оправдывающих невозврат займов примерно одинаков вне зависимости от того, имеют люди кредитные обязательства или нет», — говорится в сообщении.
Более трети россиян (38 процентов) считают, что заемщики имеют право не возвращать кредит, если банк обманул клиента, скрыв реальную стоимость кредита. Если же банк в одностороннем порядке увеличил размер процентной ставки и платежей по кредиту, то допускают невозврат кредита 37 процентов опрошенных. В 2017 году эти доводы использовались россиянами реже, отмечают аналитики НАФИ.
Неплатежеспособность человека из-за внезапно возникших обстоятельств (экономический кризис, болезнь, потеря работы и т.д.) в качестве оправдания невозврату кредиты указали 34 процента респондентов. Доля тех, кто считает, что небольшая задержка во внесении платежей по кредиту не страшна, выросла до 41 процента с 38 процентов годом ранее. На допустимость незначительной просрочки платежей чаще указывают жители поселков городского типа.
Вместе с тем, каждый четвертый участник опроса (24 процента), также как в 2015-2017 годах, считает, что для невозврата кредита нет оправданий.
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