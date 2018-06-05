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Граждане РФ стали брать больше кредитов
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Граждане РФ стали брать больше кредитов 

Говорит Москва 8 часов назад
Согласно исследованиям холдинга «Ромир», показатели выше были зарегистрированы лишь в докризисные 2012 и 2010 годы. Помимо этого увеличилось число тех, кто выплачивает сразу несколько кредитов. Если в прошлом году таких было 3 процента, то сейчас их уже 17. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются потребительские кредиты. Доля граждан, пользующихся этим продуктом, составила 37 процентов против 22 в 2017-м. Ипотечные кредиты в нынешнем году брали 12 процентов участников опроса, в прошлом их было 3 процента.
Самые активные заёмщики — респонденты от 25 до 44 лет.
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