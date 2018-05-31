Большинство россиян выступило за дальнейшее сближение с Кубой 

Около двух третей россиян считают, что Москва должна вести курс на дальнейшее сближение с Кубой. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
Активно против сближения с Гаваной выступают лишь 6% россиян. Еще 26% затруднились ответить. В то же время, как полагают 55% россиян, сотрудничество будет выгодно обоим государствам, каждый пятый утверждает, что сближение стран более выгодно Кубе.
Как выяснили социологи, 51% опрошенных считают, что у России с Кубой сложились хорошие отношения. С ними не согласны 4%, а около 44% не смогли сказать однозначно.
При этом подавляющее большинство (66%) уверены, что из двух стран РФ развивается успешнее.
В ходе соцопроса также выяснилось, что лишь 3% опрошенных бывали на Кубе, но большинство (57%) хотели бы посетить эту страну.
Опрос проводился 13 мая в 53 регионах РФ. В нем приняли участие 1500 человек.
В апреле президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с избранным на пост председателя Государственного Совета Кубы Мигелем Диас‐Канелем. Российский лидер пообещал оказывать содействие кубинским властям в модернизации экономики и социальной сферы.