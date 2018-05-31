Большинство россиян выступило за дальнейшее сближение с Кубой

Активно против сближения с Гаваной выступают лишь 6% россиян. Еще 26% затруднились ответить. В то же время, как полагают 55% россиян, сотрудничество будет выгодно обоим государствам, каждый пятый утверждает, что сближение стран более выгодно Кубе.

Как выяснили социологи, 51% опрошенных считают, что у России с Кубой сложились хорошие отношения. С ними не согласны 4%, а около 44% не смогли сказать однозначно.

При этом подавляющее большинство (66%) уверены, что из двух стран РФ развивается успешнее.

В ходе соцопроса также выяснилось, что лишь 3% опрошенных бывали на Кубе, но большинство (57%) хотели бы посетить эту страну.

Опрос проводился 13 мая в 53 регионах РФ. В нем приняли участие 1500 человек.