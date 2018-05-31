Мама после родов: как женщина переживает рождение детей

Желание выйти из декрета в течение года после рождения ребенка выразили только 10% россиянок; 55% женщин намерены ухаживать за детьми в течение двух‐трех лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследования холдинга «Ромир». При этом молодые матери часто начинают испытывать вместо радости от появления малыша лишь обиду и усталость. «360» вместе со специалистами разбирался в таком явлении, как родительское выгорание и послеродовая депрессия, а также как выйти из этого состояния.

После родов

Глава проводившего исследование «Ромира» Андрей Милехин рассказал, что рождение ребенка женщины расценивают в качестве повода сделать паузу в трудовой деятельности. По его словам, они полностью посвящают себя домашним заботам, занимаются уходом за малышом. При этом женщины непосредственно сталкиваются с феноменом послеродовой депрессии. Это явление известно не менее века, а его природа до сих пор досконально не изучена. Специалисты так и не сошлись во мнении, обусловлено ли подавленное и слезливое состояние молодой матери колебанием гормонов или психологическими трудностями. Во всяком случае, не существует на сегодня достоверных исследований, подтверждающих связь послеродовой депрессии с особенностями гормонального фона. «Тяжелая жизненная ситуация стоит на первом месте в послеродовых психозах. В предродовых — гормональные нарушения», — основатель и директор Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, психиатр Михаил Виноградов . Внятных статистических данных на этот счет нет. Психолог Ольга Романив, например, полагает, что от послеродовой депрессии страдает абсолютно каждая молодая мать.

Просто у всех депрессия протекает по-разному: для одних почти незаметно, для других — как в тумане, для третьих становится серьезной проблемой

Ольга Романив

Психиатр Михаил Виноградов, в свою очередь, предлагает быть осторожнее с диагнозами. Он считает, что послеродовые депрессии свойственны далеко не всем и связаны, в первую очередь, с внешними обстоятельствами. «Послеродовые депрессии встречаются… Не могу сказать, что часто, но все же феномен известный. Он связан в первую очередь с неправильным ведением и подготовкой рожениц», — Михаил Виноградов. Несколько десятков лет назад феномен послеродовой депрессии был гораздо более распространен, чем сейчас. И очень вероятно, что частота депрессий зависит от структуры роддомов. Раньше любую маму отвозили после родов в послеродовую палату, а ее ребенка — в детскую. По сути, мать и дитя начинали плотно контактировать только после выписки — когда в зоне досягаемости уже нет ни педиатров, ни акушерок, и посоветоваться не с кем. Женщина ощущала себя абсолютно беспомощной: она не знала, как младенца пеленать и мыть, как его правильно прикладывать к груди, как трактовать его крики. Она попросту боялась его «угробить». Ответственность за чужую жизнь (особенно, если с ней не получается справиться)— вполне себе внятный мотив для депрессии. А поскольку все жили и рожали в примерно одинаковых условиях, то и сформировалось представление, будто послеродовая депрессия — явление поголовное.

В конце 90-х годов прошлого века, когда законодательно оформилось понятие «партнерских родов», а мам и детей перестали разлучать в роддомах, депрессия перестала быть обыденным и повсеместным явлением. А уж когда появились курсы подготовки к родительству, жизнь совсем наладилась: мамы знали, как обращаться с детьми и не впадали в отчаяние при виде корочки на пупке. В настоящее время послеродовая депрессия — это реальная проблема отдельно взятой женщины, и решать ее желательно с помощью специалистов.

«Здесь обычно действует совокупность факторов: гормональные факторы усугубляются семейной ситуацией. Неправильное питание, употребление алкоголя (даже одна рюмочка за всю беременность!) могут иметь значение и для матери и для ребенка», — Михаил Виноградов.

И в каждом случае послеродовой депрессии надо разбираться индивидуально.

Разница между депрессией и выгоранием

Выгорание — это совсем не то, что депрессия. До выгорания может себя довести любой родитель (вне зависимости от пола и возраста), если только не решит перебросить потомство на плечи нянюшек и бабушек.

Послеродовая депрессия обычно проявляется на второй-четвертой неделе родительства и связана с ощущением «я не справляюсь». Выгорание — напротив, происходит от гордого: «Я прекрасно справляюсь!» и накрывает ближе к полугоду, когда организм уже чисто физиологически истощен непривычными нагрузками и постоянным недосыпом.

Единственно надежный способ избежать выгорания — честно распределить в паре родительские обязанности, чтобы не получилось, что один родитель все берет на себя, а второй только и делает, что страдает от недостатка внимания, любви и секса. В идеале, конечно, надо бы делить эту нагрузку не на двоих, а на восьмерых (родители, две бабушки, два дедушки, няня и помощница по хозяйству). Обоим родителям просто надо по возможности высыпаться, иначе выгорание на самом деле может привести к развитию депрессии.

«Действительно, у женщин тем выше риск развития депрессии, чем меньше они спят. Соответственно, если ребенок спит плохо, то риск развития послеродовой депрессии повышен. По мужчинам таких данных нет», — врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Михаил Полуэктов.

По полночи дежурить — это нефизиологично. Не стоит разрывать сон не две части. По аналогии со сменной работой: лучше использовать полностью ночные смены, чем бодрствовать по полночи

Михаил Полуэктов

По сути, дело не в ребенке, а в режиме. Если представить, что вместо родов пришлось взять себе вторую работу непременно в ночную смену, и по три-четыре раза за ночь надо отвечать на звонки и сообщения (про зубки, колики и голод), рано или поздно все надоест и захочется в отпуск. Идея делить нагрузки и работать посменно — безусловно, правильная. Но не все делятся грамотно (даже если и поровну).

Доктор Полуэктов утверждает, что в предложенных обстоятельствах еще более физиологичными были бы не суточные, недельные вахты: одну неделю мама вскакивает по ночам, а папин сон не прерывается, вторую неделю — наоборот. Это позволяет перестроить биологические ритмы и не слишком часто их менять.

«Потребность в сне должна компенсироваться в течение суток: если человек ночью недосыпает хронически, он может попытаться добавить эти недостающие два часа сна за счет нескольких дневных отрезков. Лучше спать урывками, чем не спать совсем», — Михаил Полуэктов.

Выгорают ли отцы

Парадокс, но в семьях, где мама до трех лет берет практически всю заботу о ребенке на себя (папа же работает и не кормит грудью!) конфликты и взаимная усталость нарастают быстрее, чем в семьях, где родительские обязанности распределены примерно поровну.

По сути, мужчина, который специально не готовился к рождению ребенка (не ходил с женой на родительские курсы, не присутствовал на родах) оказывается в ситуации, которую мы описали для женщин в первой части статьи: он в панике, он не понимает, что делать с ЭТИМ.

«Молодой отец не переживает гормональных изменений, но внезапный груз ответственности может стать для него непомерной ношей. Как бы мужчина ни понимал, что ребенок завтра не заговорит, а послезавтра не побежит, его реальное восприятие может дать сбой», — психолог Ольга Романив.

Если бы он на равных с женой был вовлечен в уход за ребенком, то лучше бы ощущал реальность. А иначебольшую роль начинает играть энергетический дисбаланс: женщина устала, мужчина — нет. Соответственно, мужчина хочет секса (или хотя бы внимания), женщина не в состоянии его обеспечить.

«У мужчины разрыв шаблонов идет от поведения жены, которая после родов ставит на первое место ребенка. В семье происходит детронизация», — сексотерапевт, член Российской ассоциации сексологов, Алла Деларье.

До рождения все внимание жены было сосредоточено на муже. А теперь у него появился соперник, от которого к тому же нельзя избавиться: родная кровь.

«В отсутствие секса мужчина не получает от жены подтверждения своей значимости — вот вам и депрессия». — Алла Деларье

Супруги работающие в единой упряжке переживают этот сюжет относительно безболезненно: сначала они оба настолько усталые, что обоим не до секса, потом оба входят в режим — и появляются силы друг на друга. В таких случаях никаких взаимных обид и неудовлетворенности не наблюдается.