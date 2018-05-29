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Москвичи выбрали дизайн единого читательского билета
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Москвичи выбрали дизайн единого читательского билета 

Мои Черемушки 29 мая 2018
Фото: Мои Черемушки
В проекте «Активный гражданин» подвели итоги опроса «Каким будет единый читательский билет столичных библиотек». В голосовании приняли участие почти 200 тысяч человек, передает портал Мэра и Правительства Москвы.
Уточняется, что большинству пользователей проекта (68,48 процента) понравился вариант с книжными полками. На втором месте — билет со схематичным изображением книг. Интересно, что горожане не в первый раз голосуют за новшества в библиотеках. Недавно по их решению возле читален появились велопарковки, а в самих библиотеках — возможность заламинировать документы.
Стоит отметить, что в последнее время многие библиотеки сильно изменились, превратившись в медиацентры с современными компьютерными залами и лаундж-зонами. Даже те читальни, которые не получили такого статуса, стали комфортнее. В них провели Wi-Fi и установили новые компьютеры.
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