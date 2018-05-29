Жители района выбрали единый читательский билет на «Активном гражданине»

Единый читательский билет № 1 Итоги голосования о едином читательском билете подвели на сайте «Активный гражданин» в понедельник, 28 мая.

Жители района Чертаново Южное принимали активное участие в голосование. Около 70% участников выбрали первый вариант, где изображены книжные полки. Именно этот дизайн и стал победителем. Около 15% проголосовало за второй вариант с однотонными книгами, а третий же с голубыми волнами привлек наименьшее число участников. Остальные воздержались.

Отметим, что единый читательский билет позволяет читателю посетить любую библиотеку Москвы , которая может находиться рядом с домом, учебным заведением или работой. Получить такой читательский билет можно бесплатно, а время пользования не ограничено.

Фото: портал «Активный гражданин»

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