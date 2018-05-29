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37% опрошенных петербуржцев читают книги каждый день
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37% опрошенных петербуржцев читают книги каждый день 

АиФ Санкт-Петербург 29 мая 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Исследование провели социологи СПбГУ. Опрос показал, что 52% местных жителей покупают книги, 51% — читают то, что уже есть в домашней библиотеке, 27% — просят издания у друзей и знакомых, а 24% — ходят в публичные библиотеки.
Самой популярной стала Российская национальная библиотека — 19% и Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского — 13%. Однако в то же время три четверти опрошенных признались, что вообще не бывают в таких учреждениях. Почти 70% петербуржцев не посещают и культурные мероприятия — лекции, выставки и литературные вечера, которые проходят в библиотеках.
Каждый десятый опрошенный заявил, что не прочитал ни одной книги за год.
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