Сегодня главная площадь Костромы превратилась в огромную площадку для классиков

Сегодня, 1 июня, несколько десятков детей из костромских школ состязались в умении прыгать по клеткам — в городе прошел турнир по классикам. Мероприятие было организовано при поддержке радио Юмор FM Кострома . Подробнее о том, как это было, читайте и смотрите в репортаже K1NEWS.RU.

Несмотря на совсем недружелюбную погоду (холодный ветер, +8°), ребята с удовольствием постигали премудрости классической дворовой забавы.

Учащиеся 21 и 27 школ пришли в сопровождении учителей. К ним быстро присоединились гуляющие малыши. «Тряхнуть стариной» решили их родители, бабушки и дедушки.

Кроме классических вариантов, соревнующиеся изучили особенности игры в другие виды классиков: «Улитку», «Барабан», «Часы», Звездочку», «Змейку».

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В перерывах ребята согревались танцами и зарядкой, которые провели волонтеры движения «Будь онлайн».

Игра игрой, а правила существуют везде — за нарушение порядка несколько учеников получили вполне серьезные выговоры от сопровождающих.

По мере того, как мероприятие шло к логическому завершению, страсти накалялись все больше: капитаны команд подбадривали участвующих криками, а родители пытались руководить игрой.

В игре участвовали ребята из 21 и 27 школы. До этого мы уже проводили турниры по классикам, и нам очень понравилась эта затея. Вообще, классики — это весело. В них умеет играть каждый ребенок. Виды классиков мы искали в интернете и чертили по схемам. За участие дети получили магниты, сладости и медали, — рассказали организаторы турнира.

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