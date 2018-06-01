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Сегодня главная площадь Костромы превратилась в огромную площадку для классиков
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Сегодня главная площадь Костромы превратилась в огромную площадку для классиков 

k1news.ru 1 июня 2018
Фото: k1news.ru
Сегодня, 1 июня, несколько десятков детей из костромских школ состязались в умении прыгать по клеткам — в городе прошел турнир по классикам. Мероприятие было организовано при поддержке радио Юмор FM Кострома. Подробнее о том, как это было, читайте и смотрите в репортаже K1NEWS.RU.
Несмотря на совсем недружелюбную погоду (холодный ветер, +8°), ребята с удовольствием постигали премудрости классической дворовой забавы.
Учащиеся 21 и 27 школ пришли в сопровождении учителей. К ним быстро присоединились гуляющие малыши. «Тряхнуть стариной» решили их родители, бабушки и дедушки.
Кроме классических вариантов, соревнующиеся изучили особенности игры в другие виды классиков: «Улитку», «Барабан», «Часы», Звездочку», «Змейку».
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В перерывах ребята согревались танцами и зарядкой, которые провели волонтеры движения «Будь онлайн».
Игра игрой, а правила существуют везде — за нарушение порядка несколько учеников получили вполне серьезные выговоры от сопровождающих.
По мере того, как мероприятие шло к логическому завершению, страсти накалялись все больше: капитаны команд подбадривали участвующих криками, а родители пытались руководить игрой.
В игре участвовали ребята из 21 и 27 школы. До этого мы уже проводили турниры по классикам, и нам очень понравилась эта затея. Вообще, классики — это весело. В них умеет играть каждый ребенок. Виды классиков мы искали в интернете и чертили по схемам. За участие дети получили магниты, сладости и медали, — рассказали организаторы турнира.
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