Аналитики: Пуи выбьет Медведева в первом круге Открытого чемпионата Франции

Россиянин Даниил Медведев встретится с французом Люка Пуи в первом круге мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции . Встреча состоится 27 мая.

Согласно котировкам, у Медведева меньше шансов в этом матче. Победа россиянина оценивается коэффициентом 3.25, победа с форой «+5,5» гейма — 1.80.

Если Пуи сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.33. На то, что он сумеет отыграть фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.90.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 3.90.