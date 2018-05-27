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Аналитики: Пуи выбьет Медведева в первом круге Открытого чемпионата Франции
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Аналитики: Пуи выбьет Медведева в первом круге Открытого чемпионата Франции 

Чемпионат.com 27 мая 2018
Россиянин Даниил Медведев встретится с французом Люка Пуи в первом круге мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции. Встреча состоится 27 мая.
Согласно котировкам, у Медведева меньше шансов в этом матче. Победа россиянина оценивается коэффициентом 3.25, победа с форой «+5,5» гейма — 1.80.
Если Пуи сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.33. На то, что он сумеет отыграть фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.90.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 3.90.
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