Гол Роналду через себя признан самым красивым в ЛЧ сезона-2017/18 

Гол нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ворота итальянского «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов ударом через себя признан самым красивым в турнире сезона-2017/18. Об этом сообщает ТАСС.
Вторым по зрелищности голом отличился валлийский форвард «Реала» Гарет Бэйл, который повторил удар «ножницами» при победном голе в ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.
Гол нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина в ворота английского «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала стал третьим в списке красивых голов.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2017/2018.