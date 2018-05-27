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Гол Роналду через себя признан самым красивым в ЛЧ сезона-2017/18
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Гол Роналду через себя признан самым красивым в ЛЧ сезона-2017/18 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Гол нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ворота итальянского «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов ударом через себя признан самым красивым в турнире сезона-2017/18. Об этом сообщает ТАСС.
Вторым по зрелищности голом отличился валлийский форвард «Реала» Гарет Бэйл, который повторил удар «ножницами» при победном голе в ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.
Гол нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина в ворота английского «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала стал третьим в списке красивых голов.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2017/2018.
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