Казанцев «проводили» из города на время ЧМ-2018 

Онлайн тревел-агентство OZON.travel по итогам исследования определило карту передвижений казанцев в дни чемпионата мира по футболу 2018 года. Собрав воедино аналитику сервиса, специалисты пришли к выводу, что с 14 июня по 15 июля лидером среди городов для путешествий по версии казанцев стал Симферополь. Сюда планируют ехать 16 процентов путешественников. 13 процентов казанцев намерены посетить Сочи. А 12 процентов — Москву. Часть жителей города планируют зарубежные визиты. Так, 8 процентов хотят провести отпуск в Грузии. Вырос спрос на Испанию: «в сравнении с прошлым годом», уточняют исследователи. А спрос на Турцию остался прежним. Однако в агентстве полагают, что ближе к началу сезона ситуация может измениться.