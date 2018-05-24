Росстат рассказал о наступлении всеобщего счастья

Реальные доходы россиян в апреле показали неожиданную прыть. По данным Росстата, в годовом выражении они увеличились на 5,7% — это рекордный показатель роста с докризисного мая 2014 года.

В марте реальные доходы приплюсовали 4,5%, в феврале — 4,2%. В январе они упали на 7,1%. Но это — с учетом единовременной выплаты пенсионерам в начале 2017 года, без нее снижение составило всего 0,1%.

За январь-апрель кошельки россиян пополнели на 2,3% к аналогичному периоду прошлого года (с учетом «пенсионной» выплаты) и на 3,8% (без учета).

При этом реальные зарплаты, напротив, замедлились — в середине весны они прибавили 7,8% против 8,7% месяцем ранее. По оценкам официального ведомства, среднестатистический россиян в апреле 2018 года получил «чистыми» на руки чуть более 33 тысяч рублей. Рост реальных зарплат за четыре месяца составил 9,6%.

Рост доходов? Не слыхали

Обнадеживающие цифры Росстата не находят отражения в потребительском поведении и самоощущении россиян. Так, по данным свежего исследования НИУ ВШЭ , лишь 13% почувствовали улучшение своего материального положения за последний год, тогда как 27% констатировали его ухудшение. И эти цифры не слишком отличаются от тех, что были получены кварталом ранее — 10 и 30%, соответственно.

Надежды на повышение личного благосостояния в ближайшем будущем питают всего 14% респондентов, обратного ожидают 16% (кварталом ранее — 12 и 18%). Позитивно оценили произошедшие за год изменения в экономике России 19% участников опроса, негативно — 30% (кварталом ранее — 18 и 33%). Положительных изменений в экономике России через год ожидают 23% опрошенных, отрицательных — 19% (кварталом ранее — 23 и 22%).

В майском мониторинге РАНХиГС отмечается, что норма сбережений упала до минимума за 18 лет: в среднем в первом квартале россиянам удалось «отложить» на будущее лишь 6% доходов. Но при этом продажи внутри страны не растут: по данным Morgan Stanley , россияне предпочитают тратить средства на выплату долгов и на онлайн-покупки за рубежом.

Недостаточно долго

Потребительское поведение — вещь инерционная. Чтобы население почувствовало себя увереннее и вернулось в магазины, реальные доходы должны расти достаточно длительный период времени — и даже не месяцы, а годы, как это было в середине 2000-х, поясняют эксперты. Тогда люди успокаиваются и начинают думать, что теперь так будет всегда.

Пока же за плечами россиян два серьезных экономических кризиса в течение десяти лет и почти 4-летнее непрерывное снижение материального благосостояния. Очевидно, что положительные изменения на отрезке в пару-тройку месяцев не способны вывести их из потребительской спячки. К тому же и цифры, рекордные с точки зрения темпов роста, в пересчете на реальные деньги все-таки достаточно скромны.

«Представим себе человека, который получает, например, 50 тысяч рублей. Что такое для него 5% роста? Это 2,5 тысячи. От того, что у него на 2,5 тысячи стало больше, пусть даже внезапно, его поведение резко не изменится, — описывает ситуацию генеральный директор Экономико-правовой школы ФБК Сергей Пятенко. — Тем более если он получил их в качестве разовой премии. Истратил или перевел в заначку, и ладно».

Конечно, вода камень точит, и поступательные изменения на несколько процентных пунктов могут постепенно стать заметными, но они не способны колоссальным образом поменять жизнь и настроения всех граждан по всей стране, согласен с коллегой директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков . Кроме того, у россиян в принципе есть определенная привычка мышления в негативном русле, добавляет он.

Апрельская шутка?

Но почему именно в апреле доходные темпы доросли до рекорда? Однозначного объяснения нет. «Каких-то очевидных причин для такого скачка на поверхности не видно», — признает Пятенко.

Возможно, довольно случайным образом в одной точке сошлись несколько факторов. Например, отголоски предвыборного повышения зарплат в некоторых бюджетных секторах и весеннее обострение оптимизма работодателей, поверивших в восстановление экономики и решивших передать свое настроение сотрудникам в виде премии или прибавки к жалованию.

Нужно учитывать и сезонность. В частности, с мая уже стартует период отпусков, многие берут дополнительные дни к майские праздникам, а отпускные выплачиваются как раз в апреле. Свою лепту могли внести и традиционные квартальные бонусы.

Наконец, усилия властей по борьбе с теневой экономикой приносят некоторые плоды. Как раз в последнее время пошла новая волна предложений по легализации самозанятых, которая могла вынести из сумрака какое-то, пусть небольшое, количество граждан.

Все это в совокупности отражается в статистических показателях. Кроме того, пока это лишь оперативные данные, которые могут быть пересмотрены и скорректированы.

В любом случае ситуацию с доходами надо рассматривать не в целом «по больнице», а с точки зрения территориальной привязки и конкретных профессий, считают эксперты. Так, в регионах сегодня появляются хорошие вакансии с зарплатой даже выше московской или питерской, потому что для местного работодателя материальная составляющая зачастую выступает единственным способом завлечь ценного специалиста (допустим, на Крайний Север).

Во многих отраслях не хватает специалистов высокой квалификация, и зарплаты взлетают до очень высоких величин, просто из-за недостатка кадров. В частности, по словам Калмыкова, идет объективный рост доходов у специалистов рабочих профессией, увеличивается спрос на инженеров, программистов и вообще всех тех, кто связан с той или иной интеллектуальной работой. В меньшей степени зарплаты растут у менеджеров среднего звена, которые и так, в принципе, неплохо зарабатывают.