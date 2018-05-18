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Владимир Путин встретился с Дмитрием Медведевым
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Владимир Путин встретился с Дмитрием Медведевым
Вечерняя Москва
18 мая 2018
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Встреча проходит в
Сочи
.
Премьер-министр
РФ
Дмитрий Медведев
на встрече с президентом
Владимиром Путиным
представляет кандидатов в новый состав правительства страны.
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