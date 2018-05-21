США назвали венесуэльские выборы «оскорблением демократии»

Мадуро должен уйти»: США не признали результаты выборов в Венесуэле . По официальным данным, 20 мая за Николаса Мадуро проголосовали 68% венесуэльцев. За главного конкурента — Энри Фалькона — только около 20%. Явка составила 46%.

Часть оппозиции бойкотировала выборы и обвинила Фалькона в том, что он стал «марионеткой Мадуро». При этом сам проигравший кандидат результат выборов не признал и призвал власти провести повторное голосование. Госдепартамент США назвал венесуэльские выборы «оскорблением демократии». В Вашингтоне уже грозят новыми санкциями. Американское постпредство в ООН распространило заявление о том, что Мадуро должен отказаться от власти в Венесуэле.

При этом почти 70-процентный результат Мадуро значительно отличается от данных предвыборных опросов, по которым за действующего президента планировали проголосовать менее половины избирателей. Говорит ли такое различие о фальсификациях? Комментирует профессор РАН Виктор Хейфец:

Виктор Хейфец профессор РАН «Они и отличаются, и не отличаются от предвыборных опросов. Дело в том, что при формальных 60-ти с лишним процентах, полученных венесуэльским президентом на выборах, явка резко упала по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями. Если на прежних президентских выборах в Венесуэле голосовало порядка 80%, сейчас, по данным венесуэльского избиркома, это 46-48%, по данным оппозиции, и того меньше — 30%. Это означает, что 60% Мадуро надо смело делить почти что пополам, то есть его реальный рейтинг 30-35% — ровно то, что опросы и показывали. Но они же и говорили: если явка будет низкой, то прежде всего останутся дома сторонники оппозиции. Они и остались дома, они не пошли голосовать — получили то, что получили. Поэтому победу я бы не назвал пирровой, но то, что внутриполитические проблемы Венесуэлы никуда не делись, у меня сомнений не вызывает. Предполагаю, что в какой-то момент будет очередная вспышка насилия на улицах с не очень понятными пока результатами».