Депутаты передумали распределять между россиянами нефтяные деньги

Вчера Госдума отклонила проект закона, предлагающий распределение между гражданами 20 процентов дохода от добычи недр.

Потенциальными получателями таких доходов могли бы быть:

официально работающие не менее 9 месяцев финансового года граждане; граждане, состоящие на учете в органах службы занятости в поисках работы; пенсионеры, имеющие не менее 5 лет стажа.

Планировалось, что каждый, подходящий под перечисленные критерии россиянин, мог бы получить свою долю национальных богатств страны.

В 2018 году эта сумма могла бы составить около 10 тыс. рублей.

За принятие проекта проголосовал лишь 21 процент избранников народа.