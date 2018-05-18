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Депутаты передумали распределять между россиянами нефтяные деньги
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Депутаты передумали распределять между россиянами нефтяные деньги 

Время бухгалтера 27 минут назад
Вчера Госдума отклонила проект закона, предлагающий распределение между гражданами 20 процентов дохода от добычи недр.
Потенциальными получателями таких доходов могли бы быть:
официально работающие не менее 9 месяцев финансового года граждане; граждане, состоящие на учете в органах службы занятости в поисках работы; пенсионеры, имеющие не менее 5 лет стажа.
Планировалось, что каждый, подходящий под перечисленные критерии россиянин, мог бы получить свою долю национальных богатств страны.
В 2018 году эта сумма могла бы составить около 10 тыс. рублей.
За принятие проекта проголосовал лишь 21 процент избранников народа.
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