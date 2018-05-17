Доля безналичных платежей в России вырастет до 50 процентов

Она проинформировала о росте этой доли за последние годы, так, в 2016 году с помощью пластиковых карточек оплачивалось 32 процента товаров и услуг, а в 2017 году — 39,6 процента.

Кроме того Скоробогатова выразила намерение Центробанка довести долю платежей по картам платежной системы «Мир» с 6,7 процента до 15 процентов в текущем году, констатировав, что в общем числе выпущенных в России в 2017 году пластиковых карт доля карт «Мир» — 12 процентов.