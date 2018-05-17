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Доля безналичных платежей в России вырастет до 50 процентов
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Доля безналичных платежей в России вырастет до 50 процентов 

Российская Газета 1 час назад
Доля безналичных платежей в России в течение 2018 года может вырасти до 47-50 процентов, об этом сегодня в Государственной думе сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Она проинформировала о росте этой доли за последние годы, так, в 2016 году с помощью пластиковых карточек оплачивалось 32 процента товаров и услуг, а в 2017 году — 39,6 процента.
Кроме того Скоробогатова выразила намерение Центробанка довести долю платежей по картам платежной системы «Мир» с 6,7 процента до 15 процентов в текущем году, констатировав, что в общем числе выпущенных в России в 2017 году пластиковых карт доля карт «Мир» — 12 процентов.
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