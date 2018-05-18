Ещё
Каждый пятый житель России относит себя к среднему классу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Каждый пятый житель России относит себя к среднему классу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Исследователи уточняют, что россияне, которые отнесли себя к среднему классу, могут позволить себе купить бытовую технику и мебель.
Число россиян, которые относят себя к среднему классу, снизилось на шесть процентных пунктов по сравнению с данными прошлого года. На данный момент этот показатель составляет 19 процентов.
— Размер среднего класса в России уменьшился по сравнению с 2017 годом: сегодня к среднему классу себя относят 19 процентов опрошенных против 25 процентов в 2017 году. Доля малообеспеченных незначительно увеличилась (20 процентов, рост на 4 процентных пункта по сравнению с 2017 годом), — сообщили в пресс-службе Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Исследователи уточняют, что россияне, которые отнесли себя к среднему классу, могут позволить себе купить бытовую технику и мебель, однако на более дорогие покупки им нужны дополнительные средства. Кроме того, только два процента рассказали, что могут купить машину, квартиру или дачу.
По словам исследователей, предсредний класс составляет 50 процентов. Этим людям хватает собственных средств на продукты питания и одежду, но покупка бытовой техники и мебели для них затруднительна. Кроме того, 20 процентам опрошенных россиян хватает денег только на еду, а для пяти процентов даже покупка еды затруднительна.
Наибольшая доля людей, которые причисляют себя к среднему классу, живет в Москве и Санкт-Петербурге (33 процента).
МЕЖДУ ТЕМ  Более 60 процентов россиян планируют хотя бы раз съездить к морю в этом году
Россияне рассказали, как предпочитают хранить свои сбережения
Жители России рассказали, сколько им нужно денег для «нормальной жизни»
Вечерняя Москва: последние новости
Что нам санкции? Россияне не боятся потерять работу. И как вам? Самой старой пенсионерке России исполнится 129 лет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В химатаке в Сирии нашли вину России34
Самойлова пожаловалась на жадность Первого канала31
Комбат «Пятнашки» Мамай погиб в ДНР158
Военные НАТО погибли при взрыве в Донбассе34
Путин потребовал вывести силы других стран из Сирии367
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение