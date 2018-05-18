Каждый пятый житель России относит себя к среднему классу

Исследователи уточняют, что россияне, которые отнесли себя к среднему классу, могут позволить себе купить бытовую технику и мебель.

Число россиян, которые относят себя к среднему классу, снизилось на шесть процентных пунктов по сравнению с данными прошлого года. На данный момент этот показатель составляет 19 процентов.

— Размер среднего класса в России уменьшился по сравнению с 2017 годом: сегодня к среднему классу себя относят 19 процентов опрошенных против 25 процентов в 2017 году. Доля малообеспеченных незначительно увеличилась (20 процентов, рост на 4 процентных пункта по сравнению с 2017 годом), — сообщили в пресс-службе Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Исследователи уточняют, что россияне, которые отнесли себя к среднему классу, могут позволить себе купить бытовую технику и мебель, однако на более дорогие покупки им нужны дополнительные средства. Кроме того, только два процента рассказали, что могут купить машину, квартиру или дачу.

По словам исследователей, предсредний класс составляет 50 процентов. Этим людям хватает собственных средств на продукты питания и одежду, но покупка бытовой техники и мебели для них затруднительна. Кроме того, 20 процентам опрошенных россиян хватает денег только на еду, а для пяти процентов даже покупка еды затруднительна.

Наибольшая доля людей, которые причисляют себя к среднему классу, живет в Москве Санкт-Петербурге (33 процента).

МЕЖДУ ТЕМ Более 60 процентов россиян планируют хотя бы раз съездить к морю в этом году

Россияне рассказали, как предпочитают хранить свои сбережения

Жители России рассказали, сколько им нужно денег для «нормальной жизни»