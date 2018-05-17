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Костромские любители микрозаймов признались, почему они их любят
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Костромские любители микрозаймов признались, почему они их любят 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичи признались, почему любят микрозаймы, узнал KOSTROMA.TODAY. Опрос провел сервис онлайн-займов «Робот Займер».
Во время опроса выяснилось, что большинству костромичей все-таки хватает денег от зарплаты до зарплаты. По крайней мере так ответили почти 27 процентов пользователей микрозаймов.
Чуть больше, чем у 23 процентов зарплаты не хватает совсем чуть-чуть. У них деньги заканчиваются за пару дней до получки.
Более 17 процентов костромских пользователей микрозаймов зарплату тратят вмиг — им категорически не хватает денег.
Ровно 15 процентов опрошенных ответили, что с зарплаты они даже могут делать накопления.
А вот 2 процента заемщиков заявили, что в деньгах не нуждаются и зарплату не получают — живут за счет государства, родителей или покровителей.
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