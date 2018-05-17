Костромские любители микрозаймов признались, почему они их любят

Костромичи признались, почему любят микрозаймы, узнал KOSTROMA.TODAY. Опрос провел сервис онлайн-займов «Робот Займер».

Во время опроса выяснилось, что большинству костромичей все-таки хватает денег от зарплаты до зарплаты. По крайней мере так ответили почти 27 процентов пользователей микрозаймов.

Чуть больше, чем у 23 процентов зарплаты не хватает совсем чуть-чуть. У них деньги заканчиваются за пару дней до получки.

Более 17 процентов костромских пользователей микрозаймов зарплату тратят вмиг — им категорически не хватает денег.

Ровно 15 процентов опрошенных ответили, что с зарплаты они даже могут делать накопления.

А вот 2 процента заемщиков заявили, что в деньгах не нуждаются и зарплату не получают — живут за счет государства, родителей или покровителей.