Отдых на турецких курортах стремительно дорожает для россиян

Стоимость отдыха на турецких курортах растет для россиян. Как рассказал «Уралинформбюро» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, по сравнению с прошлым годом цены на отдых в этой стране выросли на 8-12%. К августу они могут увеличиться еще на 15-20%. Уже в майские праздники стоимость путевок составила 46-48 тысяч рублей. Летом она может перевалить за 50 тысяч.

Рост цен Михаил Мальцев объясняет вновь появившимся среди европейцев спросом на отдых в Турции . Если в последние 5 лет интерес к турецкому направлению падал в связи с политической нестабильностью и громкими терактами, то последний сезон прошел спокойно. Жители европейских стран уже выкупили большое количество отелей в летний период.

В то же время Турция вернула себе российских туристов, и даже нарастила их количество. У турецких отельеров сегодня нет необходимости делать скидки для россиян.

По словам Михаила Мальцева, есть направления, которые по ценам равнозначны с Турцией, однако последняя привлекает граждан РФ набором услуг. В первую очередь, питанием «все включено». «Вопросы остаются, в частности — сможет ли Турция справиться со 100% наполнением отелей — чтобы не было сбоев, не было вспышек заболеваний. Сможет ли служба безопасности страны гарантировать всем отдыхающим безопасные условия?», — рассуждает эксперт.

Он также отметил, что по всем средиземноморским направлениям действуют спецпредложения — можно отдохнуть по вполне приемлемым ценам: «В мае были скидки по Чехии , по Италии . Стартовала большая часть акций».