Прирост населения Красноярского края за год упал в 15 раз 

«Красноярскстат» опубликовал шокирующие демографические цифры. Естественный прирост населения края в 2017 году составил 267 человек! Годом ранее эта цифра была выше 3,9 тыс. человек. Прирост продемонстрировали всего пять территорий края: Красноярск (+2999 человек), Норильск (+1423 человека), Емельяновский район (+154 человека) и Таймыр (+92 человека). Одновременно в крае снизилась смертность. В 2017 году умерло 35 295 человек, а в 2016 больше 36 тысяч. В пять раз упал миграционный приток в Красноярье. В результате численность постоянного населения края в прошлом году выросла только на 1,2 тыс. человек и составила 2 млн 876 тысячи 497 человек.