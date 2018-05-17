В Свердловскстате отчитались о бедности уральцев 

За чертой бедности живет каждый десятый уралец. Такие данные обнародовали в Свердловскстате, об этом сообщает в четверг, 17 мая, «АиФ-Урал».
Согласно пердварительным данным, в 2017 году 440 тысяч жителей Свердловской области получали доход ниже величины прожиточного минимума. А это — 10% от всех жителей региона. Вместе с тем в 2016 году за чертой бедности было на четыре тысячи свердловчан меньше, хотя в целом от общего количества населения число также оставалось на уровне 10%.
По данным Росстата, на четвертый квартал прошлого года величина прожиточного минимума составила 9786 рублей. Согласно предварительным сведениям, всего в прошлом году за чертой бедности находилось 19,3 млн россиян. За последнее время это число было максимальным в первом квартале 2016 года. Тогда доход меньше прожиточного минимума был у 23,4 млн жителей России.