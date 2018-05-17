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Число граждан предсреднего класса в России выросло
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Число граждан предсреднего класса в России выросло 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число россиян предсреднего класса, согласно данным опроса, выросло на 9%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ.
По данным издания, гражданами предсреднего класса являются те россияне, которым хватает средств на продукты питания и одежду, но покупка крупной бытовой техники или мебели может вызвать у них затруднения.
Отмечается, что прирост в данной категории произошёл как за счёт малообеспеченных россиян, так и за счёт представителей среднего класса.
В настоящее время эта группа является самой многочисленной, к ней себя относят 50% граждан страны.
«Люди, относящиеся к предсреднему классу, в перспективе могут либо дорасти до среднего, либо скатиться в бедность. То, где они окажутся, зависит от политики, которую государство будет реализовывать в ближайшие годы», — считает ведущий научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ Светлана Бирюкова.
Также, согласно данным опроса, доходы 19% россиян позволяют купить любую домашнюю технику и мебель.
Лишь 2% респондентов заявили, что легко могут совершить крупные покупки, в частности, машину или квартиру.
20% опрошенных признались, что им хватает денег только на продукты питания, в то время как 5% заявили, что едва сводят концы с концами.
Некоторые участники опроса затруднились определить свой статус.
В исследовании приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан в 140 населённых пунктах 42 регионов России.
В апреле стало известно, что согласно данным опроса среднестатистической российской семье, состоящей из трёх человек, для «нормальной жизни» необходимо около 76 тыс. рублей.
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