В Венесуэле пройдут президентские выборы

КАРАКАС, 20 мая — РИА Новости . Президентские выборы пройдут в воскресенье в Венесуэле , граждане определят имя нового главы государства и курс страны на ближайшие шесть лет.

В выборах главы государства в Венесуэле примут участие четыре кандидата: действующий президент страны Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

Эти выборы примечательны тем, что крупнейшее оппозиционное объединение страны «Круглый стол демократического единства» приняло решение не выставлять свою кандидатуру и призвало граждан не принимать участие в голосовании. Противники Мадуро считают, что перенос выборов с конца года на май нарушает демократическую процедуру волеизъявления.

Несмотря на решении своих коллег, лидер партии «Прогрессивный авангард» Фалькон выставил свою кандидатуру, вопреки решению оппозиции. Фалькон идет на выборы от партий «Копей», «Прогрессивный авангард» и «Движение к социализму».

И Мадуро, и Фалькон заявляют о своей уверенности в победе, а социологические опросы показывают, что именно эти два человека будут бороться за пост президента.

Результаты последнего опроса, проведенного компанией Hinterlaces, отдавали 48% голосов действующему президенту Мадуро, его оппоненту Фалькону — 31%. Еще 14% граждан собираются проголосовать за представителя движения «Надежда на перемены» Хавьера Бертуччи.

Согласно же данным опроса компании Datanalisis, Фалькон опережал в предпочтениях избирателей действующего президента на семь процентов. Более 41% респондентов, опрошенных этой фирмой, заявили о готовности отдать голоса за Фалькона, за Мадуро готовы голосовать свыше 34%.

Пока призыв оппозиции не голосовать мало повлиял на предвыборные настроения граждан. Тот же опрос Hinterlaces показал, что 63% венесуэльцев намерены голосовать в день выборов, в то время как 28% собираются воздержаться. Всего право голоса имеют порядка 20,5 миллиона человек. Для них будут открыты 14,6 тысячи избирательных участков по всей стране, а безопасность в день голосования будут обеспечивать около 300 тысяч военнослужащих и полицейских.

К выборам Венесуэла подходит в плачевном с точки зрения экономики состоянии. В недавнем докладе МВФ экономика страны уменьшится на 15% в 2018 году в дополнение к совокупному сокращению на 35% в 2014–2017 годах. По прогнозу фонда, инфляция в текущем году достигнет 13000%. В мае курс доллара на «черном» рынке Венесуэлы впервые преодолел отметку в 700 тысяч боливаров при том, что размер минимальной гарантированной зарплаты со всеми выплатами составляет 2,55 миллиона боливаров.

При этом Мадуро, твердо уверенный в своей победе, уже пообещал гражданам, что прямо с 20 мая Венесуэла начнет двигаться по пути роста и процветания. Во всех нынешних бедах он винит «экономическую мафию», действующую с территории Колумбии под руководством США . Перед выборами Мадуро резко усилил финансирование так называемых «бонусов» для населения, которые выдаются на разные цели. Однако с учетом галопирующей инфляции их размер составляет всего несколько долларов. Реализацию социальных программ Мадуро обещает продолжить и в дальнейшем в случае выигрыша.

Противник действующего президента Фалькон выступил с радикальным предложением долларизации экономики в условиях экономического коллапса. По его словам, необходимо установить минимальную зарплату в 75 долларов и постепенно идти по пути долларизации, как это сделал, к примеру, Эквадор

Другой кандидат Хавьер Бертуччи настаивает на открытии гуманитарного канала, по которому в Венесуэлу пойдет помощь из других стран, чтобы спасти население страны от голода и дефицита. Нынешние власти Венесуэлы наличие социального кризиса отрицают и открывать такой канал отказываются, несмотря на многочисленные предложения от иностранных государств.

Бразилия, Канада, Панама, Выборы в Венесуэле уже столкнулись с проблемой признания их результатов. Несмотря на заявления Мадуро, что его волнует только признание со стороны народа страны, очевидно, что международная изоляция не стоит в числе приоритетов его правительства в случае переизбрания. США устами вице-президента Майка Пенса назвали их «обманом и позором», а почти половина из 34 участников недавнего «Саммита Америк» считают их нелегитимными. В их числе — Аргентина Чили , Колумбия, Мексика Перу . Страны «Группы Лимы» тоже назвали выборы нелегитимными и потребовали перенести их на осень.