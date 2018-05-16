Численность бедных в России изменилась

По данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 19,3 миллиона человек. По сравнению с 2016 годом бедных в России стало меньше на 200 тысяч, следует из последнего отчета ведомства о соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения.

Уровень бедности в стране в 2017 году снизился до 13,2 процента против 13,3 процента в 2016 году.

При этом величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2017 года для трудоспособного населения составила 10 тысяч 573 рубля. Для сравнения, в третьем квартале 2017 года — 11 тысяч 160 рублей.

Напомним, с мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 тысяч 163 рубля.