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Более 30% москвичей готовы потратить на отпуск до 156 тыс. руб
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Более 30% москвичей готовы потратить на отпуск до 156 тыс. руб 

РИАМО 46 минут назад
Фото: РИАМО
Специалисты международного туристического метапоиска momondo.ru выяснили, что треть жителей Москвы готовы потратить на свой отпуск от 78 до 156 тысяч рублей, сообщила РИАМО представитель компании в России Ирина Рябовол.
«По данным исследования, в этом году большинство москвичей рассчитывают потратить на отпуск 78-156 тысяч рублей. Такой бюджет планируют почти треть (31%) жителей столицы», — сказала Рябовол.
Она добавила, что чуть меньше москвичей надеются уложиться в сумму 39-78 тысяч, таких оказалось 27%. Приверженцев более дорогого отпуска (156-390 тысяч рублей) оказалось значительно меньше — 19%.
При средней заработной плате по Москве в 59 тысяч рублей получается, что москвичи закладывают на отпуск от полутора до трех месячных окладов.
«Россияне, в частности москвичи, стали более ответственно относиться к планированию поездок. Кроме того, среди жителей столицы все отчетливее проявляется интерес к сознательному туризму. Больше людей покупают билеты заранее, ищут скидки на проживание, стараются не просто обойти главные достопримечательности нового для них места, но получить уникальный опыт", — сказала Рябовол.
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