Более 30% москвичей готовы потратить на отпуск до 156 тыс. руб

Ирина Рябовол. Специалисты международного туристического метапоиска momondo.ru выяснили, что треть жителей Москвы готовы потратить на свой отпуск от 78 до 156 тысяч рублей, сообщила РИАМО представитель компании в России

«По данным исследования, в этом году большинство москвичей рассчитывают потратить на отпуск 78-156 тысяч рублей. Такой бюджет планируют почти треть (31%) жителей столицы», — сказала Рябовол.

Она добавила, что чуть меньше москвичей надеются уложиться в сумму 39-78 тысяч, таких оказалось 27%. Приверженцев более дорогого отпуска (156-390 тысяч рублей) оказалось значительно меньше — 19%.

При средней заработной плате по Москве в 59 тысяч рублей получается, что москвичи закладывают на отпуск от полутора до трех месячных окладов.

«Россияне, в частности москвичи, стали более ответственно относиться к планированию поездок. Кроме того, среди жителей столицы все отчетливее проявляется интерес к сознательному туризму. Больше людей покупают билеты заранее, ищут скидки на проживание, стараются не просто обойти главные достопримечательности нового для них места, но получить уникальный опыт", — сказала Рябовол.