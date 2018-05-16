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В Красноярске 15% считают, что длинные выходные в мае не нужны
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В Красноярске 15% считают, что длинные выходные в мае не нужны 

АиФ Красноярск 23 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Большое количество красноярцев голосуют за отмену длинных майских выходных. Такие результаты опроса получило издание «Зарплата. ру».
Ответили на вопросы издания 1100 человек. Выяснилось, что 34% опрошенных на праздниках выходили на работу, главным образом, чтобы не отстать от графика. Из тех, кому удалось сделать в работе перерыв, большинство (32%) предпочло пассивный отдых. Они читали, спали, гуляли и ходили по магазинам. Успели посетить другой город или даже страну 14%. Ещё 14% плотно занимались домашними делами и работали на даче. Лишь оставшиеся отдохнули на полную катушку — в шумной компании на природе.
В результате 15% красноярцев посчитали, что такие длинные выходные не нужны, так как в России «и так слишком много отдыхают», но 85% всё-таки выступили за сохранение майских каникул.
Как распределятся выходные дни в мае следующего, 2019, года, пока не известно. Есть вероятность, что россияне будут отдыхать целых 5 дней подряд.
Напомним, в 2018 году жители России отдыхали подряд 4 дня на Первомай, кроме того, выходным был ещё один день — 9 мая.
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