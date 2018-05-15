Доля сбережений россиян в I квартале упала до минимума с 2000 г

В первом квартале текущего года доходы, заработная плата и пенсии россиян в реальном выражении продемонстрировали рост в годовом выражении на 3%, 9,5% и 2,2% соответственно, следует из мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС

При этом в структуре денежных доходов населения доля скрытой заработной платы выросла с 64,7% до 65,7%. Доля доходов от предпринимательской деятельности сократилась с 7,3% до 7%, доходов от собственности — с 5,7% до 5,1%.

Вместе с тем упал уровень сбережений россиян. Если в первом квартале 2017 года он составлял 7,6% доходов, то в первом квартале 2018 года уже 6%. Данное снижение в первую очередь произошло из-за уменьшения доли сбережений на счетах индивидуальных предпринимателей, роста задолженности по кредитам на 3,3%, расходов на приобретение населением недвижимости.

"В целом доля сбережений в доходах в первом квартале 2018 года стала одной из наиболее низких в данном квартале начиная с 2000 года, за исключением первого квартала 2014 года, когда на фоне начала кризиса происходил отток средств вкладчиков и увеличение потребления", — подчеркивается в мониторинге.

Бедность регионов

Бедность населения в 2017 году сократилась относительно уровня предыдущего года в 22 регионах, в 44 регионах увеличилась, и в 5 регионах осталась неизменной. Таким образом, более чем в половине регионов в 2017 году наблюдался рост уровня бедности. Уровень доходного неравенства в первом квартале 2018 года не изменился относительно первого квартала 2017 года, оставаясь выше уровня такого же периода 2015-2016 годов, но ниже уровня 2010-2014 годов.

России. Уровень субъективной бедности — материальное положение, которое россияне оценивают как «плохое» или «очень плохое», составил в первом квартале 2018 года 25,3%. Это ниже значений, наблюдавшихся в такой же период с 2000 года по 2017 год. Доля населения, оценивающая свое материальное положение как «хорошее» или «очень хорошее», составила 9%, что выше уровня такого же периода 2000-2017 годов за исключением первого квартала 2014 года, когда на оптимистические оценки материального положения населения могло повлиять присоединение Крыма

Настрой населения

Оптимистичный настрой населения относительно экономических изменений РФ, который испытывал подъем в марте на фоне президентских выборов, сменился в апреле спадом. Незначительно сократилась численность населения, замечающего улучшение экономической ситуации. Одновременно на 8% возросло количество тех, кто видит незначительные или явные ухудшения. В то же время большинство населения (53,7% в апреле против 56,4% в марте) считает, что экономическая ситуация в стране не изменилась.

Прогнозы на будущее также отличаются меньшим оптимизмом, чем это было месяцем ранее. Сократилась группа тех, кто надеялся на улучшение ситуации в ближайшее время, и в то же время выросла численность тех, кто считает, что улучшения в экономике откладываются на более отдаленный период. Перспективы экономического развития видятся россиянам крайне неопределенными: они не могут однозначно прогнозировать будущее положение дел.