Бедных россиян стало намного меньше

С 1 мая в России , напомним, был увеличен минимальный размер оплаты труда.

Росстат сообщил о том, что количество россиян, проживающих за чертой бедности, существенно сократилось. Статистическое ведомство подсчитало: число людей, у которых доход ниже прожиточного минимума, снизилось на 200 тысяч человек по отношению к 2018 году.

За чертой бедности по прежнему находятся больше 19 миллионов человек., но перспективы на 2018 год— неплохие, полагают в ведомстве.

С 1 мая в России, напомним, был увеличен минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет больше 11 тысяч рублей.

На то, чтобы поднять зарплаты бюджетникам, государство планирует потратить свыше 26 миллиардов рублей.