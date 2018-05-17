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Бедных россиян стало намного меньше
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Бедных россиян стало намного меньше 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
С 1 мая в России, напомним, был увеличен минимальный размер оплаты труда.
Росстат сообщил о том, что количество россиян, проживающих за чертой бедности, существенно сократилось. Статистическое ведомство подсчитало: число людей, у которых доход ниже прожиточного минимума, снизилось на 200 тысяч человек по отношению к 2018 году.
За чертой бедности по прежнему находятся больше 19 миллионов человек., но перспективы на 2018 год— неплохие, полагают в ведомстве.
С 1 мая в России, напомним, был увеличен минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет больше 11 тысяч рублей.
На то, чтобы поднять зарплаты бюджетникам, государство планирует потратить свыше 26 миллиардов рублей.
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