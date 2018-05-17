Заявки по безработице в США выросли больше прогноза

Москва , 17 мая — «Вести. Экономика». Количество заявок на пособие по безработице в США выросло максимальными темпами за шесть недель. Тем не менее, показатель остался вблизи минимума за 48 лет, пишет Bloomberg

Фото: EPA/JUSTIN LANE

Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 11 тыс. и составило 222 тыс., свидетельствуют данные Министерства труда США.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок на 4 тыс. — до 215 тыс.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось с 216 тыс. до 213,25 тыс. Показатель достиг минимума с декабря 1969 года.

Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 5 мая, сократилось на 87 тыс. до 1,707 млн человек. Это минимальный показатель с декабря 1973 года.

Несмотря на увеличение, количество заявок остается вблизи минимума за 48 лет. Американские работодатели не спешат увольнять сотрудников в условиях дефицита квалифицированных кадров. Рынок труда США приближается к полной занятости.